Песков призвал не размывать идею Путина о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не размывать суть российской инициативы по размещению миротворцев в Донбассе. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Это была инициатива президента Путина, которая была сформулирована в проекте резолюции (СБ ООН). Здесь важно не размывать сути российского предложения. Там речь идет о миссии ООН, которая обеспечивала бы безопасность сотрудников миссии ОБСЕ, которая работает в Донбассе», — сказал Песков.

Он уточнил, что реализация инициативы будет зависеть от того, насколько конструктивную позицию займут Киев и США. «Президент Владимир Путин и Москва последовательно проводят линию на всемирное способствование поисков урегулирования. В этой связи Россия является одной из стран-гарантов минских договоренностей, которые, как вы знаете, не исполняются из-за неготовности, нежелания Киева выполнять те однозначные пункты, которые написаны в подписанных всеми соответствующими странами документах», — добавил он.

5 сентября Путин поддержал отправку миротворцев в Донбасс. «Наличие миротворцев, даже можно сказать — не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины», — сказал он, отметив, что в ближайшее время Россия внесет на рассмотрение Совбеза ООН соответствующий проект резолюции.

О необходимости введения миротворцев ООН на юго-восток Украины неоднократно заявлял официальный Киев. Так, 7 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории непризнанных ДНР и ЛНР, а также на границе с Россией.