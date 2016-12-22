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Из-за анонимных звонков в Чебоксарах эвакуировали 1,3 тыс. человек
Общество, 13:50
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Из-за анонимных звонков в Чебоксарах эвакуировали 1,3 тыс. человек

Анонимные звонки о минировании, поступившие в различные заведения и организации Чебоксар, привели к эвакуации более 1,3 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.

В правоохранительных органах сообщили, что всего телефонные террористы сообщили о бомбах в 12 зданиях, среди которых пять торговых центров, пять гостиниц, городская администрация и суд. «Ведется проверка. Эвакуированы более 1,3 тыс. человек», — сообщил собеседник агентства.

Охранник ТЦ «Звездный» (Чебоксары) сообщил РБК, что эвакуация уже закончилась. «К нам поступил анонимный звонок о минировании ТЦ примерно в 10:50», — уточнил он. Мастер «Ключ-сервис», находящийся в ТД «Лидер» (Чебоксары), опроверг факт эвакуации. «Если бы эвакуация была, администратор бы нас уведомил», — сообщил он.

Сотрудница магазина «Пивоман», расположенного в торговом центре «Рябинка» в Чебоксарах, Анна рассказала РБК об окончании эвакуации в 13:00. «Проверка прошла, эвакуация кончилась. Где-то в 10:50 к нам подошел сотрудник магазина «Пятерочка» и сказал, что проходит эвакуация. На улице было около 50 человек, большинство — это сотрудники магазина», — сказала она.

В службе бронирования гостиницы «Атал» (Чебоксары) подтвердили факт эвакуации. Собеседник РБК сказал, что эвакуация еще не закончилась.

Администратор ТЦ «Восточный» (Чебоксары) подтвердил РБК факт эвакуации. «Эвакуация уже закончилась, сотрудники полиции уехали, ТЦ работает в обычном режиме», — сообщил он.

Администратор сауны в гостинице «Эльбрус» (Чебоксары) сообщил РБК, что эвакуация закончилась в 13:35. По словам собеседника, в гостиницу поступил анонимной звонок о минировании. Сотрудники полиции «все еще работают на месте», добавил он.

Сотрудница торгового центра «Шупашкар» Юлия сообщила РБК, что эвакуация торгового центра завершилась в 13:00. «С 11 до часу была эвакуация. Нас оповестили о ней по громкой связи. О причинах эвакуации не сказали, сейчас мы уже на рабочем месте. На улице во время эвакуации находились примерно 100 человек», — сказала сотрудница торгового центра.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Волна анонимных телефонных звонков о «минировании» идет по всей России с 10 сентября. Накануне, 17 сентября, в Москве эвакуировали более десяти торговых центров. Всего здания покинули около 9 тыс. человек. В числе прочих были эвакуированы ТЦ «Охотный Ряд», «Хорошо!» на Хорошевском шоссе, «Мега Теплый Стан» и «Океания» на Кутузовском проспекте, «Рио» и «Москворечье» на Каширском шоссе. До этого волна массовых эвакуаций прошла в столице 13 сентября, когда после 40 звонков были эвакуированы от 15 тыс. до 30 тыс. человек.

Теги: эвакуация , телефонный терроризм , Чебоксары
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