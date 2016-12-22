Экс-глава «Связного» возглавил Бинбанк

Бывший генеральный директор компании «Связной» Евгений Давыдович назначен на пост председателя правления Бинбанка. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Кандидатура Давыдовича была утверждена на заседании совета директоров Бинбанка. После этого его назначение было согласовано в Центробанке.

Евгений Давыдович начал карьеру в банковском секторе на Украине в банке «Пивденный». В 2006 году он занял пост предправления украинского подразделения банка «Русский стандарт». В 2008 году переехал в Москву. В 2013 году он стал председателем правления банка «Связной Банк», у которого в ноябре 2015 года была отозвана лицензия. В 2016 году он возглавил группу компаний «Связной». В августе этого года стало известно, что Давыдович приглашен в Бинбанк.

До 28 мая 2017 года пост председателя правления Бинбанка занимал совладелец кредитной организации Микаил Шишханов. Однако позднее он решил покинуть пост, чтобы сосредоточиться на управлении «стратегически важными сферами деятельности» промышленно-финансовой группы «Сафмар», управляющей активами семьи Гуцериевых — Шишханова.