Путин выразил соболезнования родным Зураба Соткилавы

Президент Владимир Путин выразил свои соболезнования родным оперного певца Зураба Соткилавы, ушедшего из жизни в возрасте 80 лет. Об этом, как передает корреспондент РБК, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня глава государства также направил телеграмму родным и близким Зураба Соткилавы, где выразил соболезнования», — рассказал он.

Солист Большого театра и народный артист СССР Зураб Соткилава умер 18 сентября после продолжительной болезни. В 2015 году стало известно, что он страдает онкологическим заболеванием, однако после курса химиотерапии певец вернулся к работе. Прощание с ним пройдет 20 сентября в Большом театре.