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Кудрин призвал вдвое сократить число контрольных органов за 6 лет
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Кудрин призвал вдвое сократить число контрольных органов за 6 лет
Бизнес, 12:30
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Кудрин призвал вдвое сократить число контрольных органов за 6 лет

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин выступил с инициативой сократить число контрольных органов вдвое. Об этом он заявил на съезде «Опоры России».

«Нам нужно сократить количество контрольных органов, оптимизировать виды контроля. Допустим, от 36 федеральных контрольных органов мы должны перейти к 15, может быть, к 20 на первом шаге. За шесть лет», — сказал Кудрин, отметив, что ряд контрольных органов дублируют друг друга.

По словам главы ЦСР, в России насчитывается более 200 контрольно-надзорных функций для бизнеса, тогда как в Евросоюзе и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) их около 50.

Кудрин добавил, что у ЦСР есть предварительные предложения по тому, от чего можно отказаться. Однако он уверен, что без политической воли данную проблему решить невозможно.

Также Кудрин заявил, что для развития малого и среднего бизнеса необходимо снижать долю государственного участия в экономике. ​«Я придерживаюсь по-прежнему того правила, которое отстаивал, когда был в правительстве: нам нужно уменьшать долю государства в экономике, в частности, в бизнесе. Там, где у нас конкурентные рынки, государство должно уходить. Пусть это будет поэтапно, но этот тренд должен четко прослеживаться», — подчеркнул глава ЦСР.

Ранее в сентябре Кудрин рассказал о содержании стратегии развития России до 2024 года, которую для российских властей разрабатывает ЦСР. Главными задачами, требующими решения, он называл восстановление бюджетной сбалансированности и защищенности от рисков, обеспечение долгосрочной бюджетной устойчивости и создание благоприятных условий для экономического роста.
 

Теги: Центр стратегических разработок , Алекей Кудрин
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