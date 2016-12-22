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Число погибших в ДТП в Кущевском районе увеличилось до четырех
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Число погибших в ДТП в Кущевском районе увеличилось до четырех
Общество, 11:54
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Число погибших в ДТП в Кущевском районе увеличилось до четырех

Число погибших при столкновении пяти машин в Кущевском районе Краснодарского края увеличилось до четырех человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Как уточняет «Кубань24», скончалась одна из пострадавших пассажирок. Ранее сообщалось, что в ДТП погибли три человека, а пятеро были госпитализированы.

ДТП произошло около 3:00 мск на федеральной автодороге М-4 «Дон» в пределах села Степного. Водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовым фургоном Isuzu. Из-за этого Volkswagen развернуло, что вызвало столкновение еще трех машин.

От полученных травм скончались водитель Volkswagen и три его пассажира — 44-летний мужчина и две 45-летние женщины. Еще четыре человека были госпитализированы с различными травмами.

​Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

14 сентября в Москве машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем, в результате чего пострадали два человека. ДТП произошло на улице Шереметьевская.

Теги: ДТП , Кущевский район
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