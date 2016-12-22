Свидетель по делу Улюкаева рассказал о его добровольной поездке в СКР

Экс-министр Алексей Улюкаев не был задержан во дворе штаб-квартиры «Роснефти», а вместе с сотрудниками ФСБ добровольно отправился в Следственный комитет. Об этом, как передает корреспондент РБК, рассказал сотрудник ФСБ Алексей Калугин, выступающий в качестве свидетеля на процессе по делу Улюкаева.

На допросе свидетель сообщил, что в СКР Улюкаев поехал на собственной машине. «Мы пригласили его, и он приехал туда даже на своей машине», — рассказал он. Калугин подчеркнул, что сотрудник ФСБ действительно присутствовал в машине с Улюкаевым для обеспечения его безопасности. На вопрос адвоката экс-министра Тимофея Гриднева, что могло угрожать Улюкаеву, свидетель ответил: «Мало ли. Москва, ночь».

Гриднев также задал вопрос о статусе Улюкаева в момент досмотра его машины в штаб-квартире «Роснефти». По словам сотрудника ФСБ, на тот момент Улюкаев еще не считался подозреваемым. «Нет, он был лицом, участвующим в осмотре места происшествия. В этом качестве я занес его в протокол», — рассказал Калугин.

Кроме того, адвокат Улюкаева задал свидетелю вопросы о том, почему не все описанные им на допросе действия были занесены в протоколы при осмотре машины Улюкаева. В их числе адвокат экс-министра назвал опрос Улюкаева и его водителя и снятие смывов с их рук.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. Следствие обвинило его в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью».