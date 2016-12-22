СП Siemens и «Силовых машин» привлекли как соистца в деле крымских турбин

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство о переводе совместного предприятия Siemens AG и «Силовых машин» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) о вступлении в качестве соистца в дело компании Siemens против двух структур «Ростеха». Об этом сообщает корреспондент РБК.

Ранее данное СП выступало в качестве соответчика, однако в компании Siemens уточнили, что претензии касаются только «Технопромэкспорта», а не СП. «Мы полностью поддерживаем требования, заявленные в иске», — заявил представитель «Сименс технологии газовых турбин».

Суд отложил предварительное заседание по иску на 16 октября.

13 сентября стало известно, что совместное предприятие Siemens и «Силовых машин» «Сименс технологии газовых турбин» подало в Московский арбитраж иск к двум структурам «Ростеха» — ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» и ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт». Тогда суть претензий не раскрывалась.

11 июля Siemens подала иск в Московский арбитражный суд к ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» и ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт». Немецкая компания требовала принять обеспечительные меры и наложить арест на четыре турбины, поставленные в Крым. Как сообщали в Siemens, изначально турбины должны были отправиться в ​Краснодарский край. 20 августа суд отказал немецкой компании.

А июле агентство Reuters сообщило, что для электростанции в Крыму вопреки санкциям были поставлены турбины Siemens. В «Технопромэкспорте» заявили, что оборудование было закуплено на вторичном рынке и модернизировано на российских предприятиях.