«Коммерсантъ» уточнил год прекращения поставок турбин Siemens на Украину

Компания Siemens прекратила поставки оборудования для модернизации украинской газотранспортной системы еще в 2013 году, выяснил «Коммерсантъ». Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев утверждал, что немецкая компания прекратила поставки из-за опасений потерять контракты в России. Когда это произошло, он не уточнил.

По данным источника газеты в «Нафтогазе», Коболев попытался внести «политическую составляющую» в экономическую историю. «Нафтогаз» купил их у американцев, что было более выгодно. Эти турбины не уникальны, и речь шла именно о них, а не о том, что заявил господин Коболев. Он тогда, в 2013 году, в компании не работал», — подчеркнул собеседник издания.

В «Укртрансгазе» также подтвердили, что уже четыре года не работают с немецкой компанией. «Siemens не завозил турбины на Украину для реконструкции компрессорной станции «Бар», немецкий производитель внезапно отказался от кооперации на этапе создания проекта летом 2013 года. С тех пор не сотрудничаем», — отметили в компании.

Контракт на реконструкцию станции «Бар» с немецкой Ferrostaal Industrieanlagen компания «Укртрансгаз», располагавшая кредитом Deutsche Bank, подписала в апреле 2013 года. В августе того же года Ferrostaal сообщила «Укртрансгазу» об отказе Siemens от поставок турбин, из-за чего пришлось использовать оборудование General Electric (GE).

15 сентября Коболев заявил, что у «Нафтогаза» на начальном этапе работы над модернизацией газотранспортной системы было соглашение о поставках компрессорных систем Siemens. «Первые компрессоры уже привезли, это были компрессоры Siemens. Но потом позвонили Siemens и сказали, что если мы еще привезем, то мы потеряем российский рынок», — утверждал он, отметив, что из-за этого «Нафтогазу» пришлось обращаться к GE.

В июле агентство Reuters сообщило, что Siemens поставляет турбины SGT5-2000E в Крым, несмотря на санкции. В «дочке» «Ростеха» «Технопромэкспорте» на это ответили, что турбины были закуплены на вторичном рынке и модернизированы на российских предприятиях.



Позже Siemens подала иск в столичный арбитраж на структуры «Ростеха» — ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», потребовав принять обеспечительные меры. Siemens считает, что данные компании против воли производителя поставили в Крым газовые турбины, которые изначально должны были быть отправлены в Краснодарский край. В августе арбитраж отказал Siemens в аресте поставленных в Крым турбин.

В августе Совет ЕС ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым.

В сентябре заместитель министра энергетики России Андрей Черезов вновь подтвердил, что поставки турбин были в рамках закона.