В Краснодарском крае три человека погибли в ДТП

В результате столкновения нескольких автомобилей в Краснодарском крае погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Авария произошла ночью, около 3:00 мск на трассе М4 «Дон». Как уточняет «Кубань 24», место аварии находится неподалеку от поворота на село Степное. «Столкнулись шесть машин, в результате трое погибших, пять человек доставлены в медицинские учреждения», — сообщили в полиции. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.

В Магаданской области 8 сентября в результате ДТП с участием «КамАЗа» погибли четыре человека. Водитель машины не справился с управлением, после чего она опрокинулась. Уголовное дело по факту аварии возбудил Следственный комитет.