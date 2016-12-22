Адвокаты попросили Совфед защитить их от преследования из-за «Матильды»

Палата адвокатов России обратилась в Совет Федерации в связи с поджогом автомобиля адвоката режиссера Учителя и прочими предполагаемыми фактами преследования создателей фильма «Матильда». По просьбе адвокатов, глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Юрию Чайке. Текст обращения имеется в распоряжении РБК.

В обращении к Клишасу федеральная палата адвокатов указала на поджог автомобиля адвоката Учителя, нападение, совершенное в Санкт-Петербурге на студию режиссера, атаку на кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге и угрозы, которые получила журналистка Екатерина Винокурова, писавшая о роли депутата Натальи Поклонской в кампании против «Матильды».

​«Из обстоятельств случившегося можно предположить, что противоправные действия были связаны с осуществлением профессиональной адвокатской деятельности, а именно — представлением адвокатом Добрыниным интересов режиссера Учителя», — ​​​прокомментировал поджог машины адвоката президент палаты Юрий Пилипенко. Он также отметил, что остальные случаи также к «экстремистким проявлениям лиц, проповедующим насилие как форму утверждения каких бы то ни было политических или религиозных воззрений».

Пилипенко подчеркнул, что «особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что правоохранительные органы не принимают надлежащих мер по проявлениям экстремизма, становящимся уже системой».

После поступления обращения от палаты адвокатов глава комитета Совфеда обратился в Генпрокуратуру и МВД, предложив их главам обратить внимание на все эти факты. «Вышеуказанные противоправные деяния обладают повышенной общественной опасностью не только потому, что совершаются в общественных местах и в отношении публичных персон, но и потому, что творятся якобы от лица всех православных верующих. Такие оправдания противозаконны, аморальны и противоречат самим основам православия», — отметил Клишас.

Поджог двух машин, припаркованных около московского офиса адвокатской коллегии Pen & Paper, одним из клиентов которого является режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель, произошел 11 сентября. На месте поджога неизвестные разбросали листовки с надписью «Гореть за Матильду». В связи с произошедшим полиция возбудила уголовное дело.

Накануне в Омске прошло молитвенное стояние против фильма «Матильда» Алексея Учителя. Одним из лозунгов протестующих было «А. Е. Учитель, руки прочь от русского царя!». В то же время в МВД заявили, что молитвенное стояние было посвящено традиционным ценностям, а не выходу фильма.