Журнал Rolling Stone выставят на продажу

Одно из самых авторитетных изданий о музыке и современной культуре, американский журнал Rolling Stone, может быть выставлено на продажу. О планах продать свой контрольный пакет акций сообщил бессменный издатель журнала Джанн Веннер, глава издательской компании Wenner Media, передает Reuters.

Информацию об этом со ссылкой на слова самого Веннера также подтверждает The New York Times. «Я люблю свою работу, я наслаждаюсь ей, наслаждаюсь уже долгое время», — заявил Веннер, добавив при этом, что отказаться от нее «было бы умным решением».

Как утверждает издание, план продажи издания был разработан 27-летним сыном Веннера Гасом. Он связан с общей стратегией семьи Веннеров по отказу от печатных изданий в условиях конкуренции с онлайн-СМИ. Ранее Веннеры уже продали два других издания — Us Weekly и Men's Journal. В 2016 году они также реализовали и 49% Rolling Stone, продав их сингапурской компании BandLab Technologies. При этом за ними остался контрольный пакет акций издания.

Джанн Веннер и его сын планируют остаться в издании в качестве управляющих. В то же время они отмечают, что окончательное решение будет за новым владельцем. Им, по версии The New York Times, может стать издатель таблоидов American Media Inc.

На решение о продаже журнала могло повлиять сокращение доходов от продажи рекламы в условиях конкуренции с интернет-изданиями и ущерб для репутации журнала, который повлекло за собой прошлогоднее расследование об изнасилованиях в Университете Вирджинии. Как выяснилось позднее, расследование базировалось на непроверенных фактах.

Журнал Rolling Stone, ставший одним из наиболее известных музыкальных журналов в мире, был основан Веннером в 1967 году в Сан-Франциско. Журнал освещал современные тенденции в музыке, в частности, рок-музыку. В 1980-е годы он начал писать о панк-роке. С журналом сотрудничали известные журналисты, в том числе Хантер Томпсон, опубликовавший на его страницах свой роман «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Журнал также известен составлением рейтингов величайших песен и альбомов в истории.

Ранее, 7 сентября, стало известно, что главный редактор Vanity Fair Грейдон Картер в декабре 2017 года покинет свой пост. Это решение он принял после 25 лет работы в издании. Его причиной также стала растущая конкуренция печатных изданий с интернетом и связанные с этим планы по изменению бизнес-модели.