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Правительство выделило регионам 1 млрд руб. на доплату к пенсии
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Правительство выделило регионам 1 млрд руб. на доплату к пенсии
Общество, 08:05
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Правительство выделило регионам 1 млрд руб. на доплату к пенсии

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении семи регионам страны 1 млрд руб. на социальные доплаты к пенсии. Документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно документу, средства будут распределены между семью регионами: Якутией, Коми, Камчатским, Приморским и Хабаровским краями, Архангельской и Московской областями. 

«Принятое решение позволит субъектам Федерации выполнить обязательства по выплате доплат в полном объёме. Общая численность получателей доплат в 2017 году составит около 407 тыс. человек», — говорится в пояснении к распоряжению.

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Комментируя это решение на заседании правительства 13 сентября Дмитрий Медведев пояснил, что выделенные средства должны пойти на поддержку неработающих пенсионеров, чей доход меньше, чем региональный прожиточный минимум. Общая сумма средств, направленных на выплаты, должна составить 6,5 млрд руб.

Теги: Правительство , регионы , Пенсии
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