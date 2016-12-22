На складе на востоке Москвы произошел пожар

На складе в районе Гольяново на востоке Москвы произошел пожар, говорится в сообщении ГУ МЧС по столице.

Как сообщает ведомство, возгорание произошло около 2:51 в одноэтажном складском здании, расположенном по улице Амурская. К 3:00 площадь возгорания составила 500 кв. м. К 5:38, по информации столичного главка МЧС, пожар был локализован.

​Информации о пострадавших не поступало.

По данным ведомства, в тушении принимает участие 38 единиц техники и 188 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что 13 сентября торговый центр «Филион» был эвакуирован из-за пожара. Всего из здания было выведено около 150 человек. Площадь возгорания составила 50 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.