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В результате тайфуна «Талим» в Японии погиб один человек.
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В результате тайфуна «Талим» в Японии погиб один человек.
Общество, 05:28
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В результате тайфуна «Талим» в Японии погиб один человек.

Жертвой тайфуна «Талим», обрушившегося на Японию в прошедшие выходные, стал один человек, сообщает телеканал NHK со ссылкой на правоохранительные органы.

Жертвой стихии стала 86-летняя женщина, жительница префектуры Кагава, Хоккайдо​.Она погибла под оползнем, спровоцированным ливнями. Как рассказали телеканалу в полиции, трое человек считаются пропавшими без вести, Среди них двое мужчин 84 и 66-летнего возраста в префектуре Кочи и 72-летний житель префектуры Оита.

Еще 35 человек получили травмы в грязевых потоках.

Тайфун «Талим» парализовал транспорт на Хоккайдо. Более 1060 вылетов были задержаны, главным образом с островов Хоккайдо и Тохоку. Также из-за сильных ветров приостановлено движение высокоскоростных поездов «Синкансэн» (Пуля).

Метеорологическое агентство Японии предупреждает, что ожидается выпадение еще до 80 мм осадков на Хоккайдо.

Ранее сообщалось, что в конце августа в результате тайфуна «Пакхар» в южном Китае погиб один человек. Жертвой стихии стал водитель грузовика, которого выбросило из кабины. От удара он впал в кому и скончался в больнице. По меньшей мере 65 человек получили ранения. Работа наземного транспорта и аэропортов оказалась парализована. Из-за стихийного бедствия отменили 140 вылетов, работа предприятий и учебных заведений была приостановлена. Тайфун вызвал затопление в дельте реки Чжуцзян (Жемчужная). В Шэньчжэне, близ Гонконга, выпало около 162 мм осадков.
 

Теги: Япония , жертвы , тайфун "Талим"
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