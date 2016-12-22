В результате тайфуна «Талим» в Японии погиб один человек.

Жертвой тайфуна «Талим», обрушившегося на Японию в прошедшие выходные, стал один человек, сообщает телеканал NHK со ссылкой на правоохранительные органы.
Жертвой стихии стала 86-летняя женщина, жительница префектуры Кагава, Хоккайдо.Она погибла под оползнем, спровоцированным ливнями. Как рассказали телеканалу в полиции, трое человек считаются пропавшими без вести, Среди них двое мужчин 84 и 66-летнего возраста в префектуре Кочи и 72-летний житель префектуры Оита.
Еще 35 человек получили травмы в грязевых потоках.
Тайфун «Талим» парализовал транспорт на Хоккайдо. Более 1060 вылетов были задержаны, главным образом с островов Хоккайдо и Тохоку. Также из-за сильных ветров приостановлено движение высокоскоростных поездов «Синкансэн» (Пуля).
Метеорологическое агентство Японии предупреждает, что ожидается выпадение еще до 80 мм осадков на Хоккайдо.
Ранее сообщалось, что в конце августа в результате тайфуна «Пакхар» в южном Китае погиб один человек. Жертвой стихии стал водитель грузовика, которого выбросило из кабины. От удара он впал в кому и скончался в больнице. По меньшей мере 65 человек получили ранения. Работа наземного транспорта и аэропортов оказалась парализована. Из-за стихийного бедствия отменили 140 вылетов, работа предприятий и учебных заведений была приостановлена. Тайфун вызвал затопление в дельте реки Чжуцзян (Жемчужная). В Шэньчжэне, близ Гонконга, выпало около 162 мм осадков.