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Лавров прибыл в Нью-Йорк на встречу с Тиллерсоном
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Лавров прибыл в Нью-Йорк на встречу с Тиллерсоном
Политика, 04:03
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Лавров прибыл в Нью-Йорк на встречу с Тиллерсоном

Министр иностранных дел России Сергей лавров прибыл в Нью-Йорк на встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщил «Интерфакс» замглавы МИД Сергей Рябков, встреча Лаврова и Тиллерсона должна показать возможность улучшения двусторонних отношений. «Министры, на мой взгляд и по нашему убеждению, на этот раз должны показать, что у нас происходят какие-то изменения, что есть перспективы, что есть свет в конце тоннеля», — сказал он.

Как сообщает «РИА Новости», в рамках сессии Генассамблеи ООН Лавров также встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, выступит с трибуны организации и примет участие во многостороннем формате встреч глав МИД.

Ранее сообщалось, что Лавров и Тиллерсон в ходе телефонного разговора 16 сентября обсудили ситуацию в Сирии. Разговор, как сообщили в МИДе, произошел по инициативе американской стороны. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили борьбу с терроризмом, реализацию решений Международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября и подготовку встречи в Женеве по вопросу политического урегулирования конфликта в Сирии. Также Лавров и Тиллерсон затронули тему конфликта на юго-востоке Украины.

72-я сессия Генассамблеи ООН открылась 12 сентября в Нью-Йорке. В частности, 18 сентября президент США Дональд Трамп должен выступить с предложениями по реформе ООН. С 19 сентября в рамках сессии начнутся обсуждения внешнеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня. 

 

Теги: встреча , Нью-Йорк , Сергей Лавров , Рекс Тиллерсон , Генассамблея ООН
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