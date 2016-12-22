Арестованный по делу о теракте в метро Лондона оказался беженцем из Ирака

Задержанный по подозрению в причастности к взрыву на станции лондонского метро «Парсонс Грин» 18-летний юноша оказался беженцем из Ирака, сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, молодой человек уже был известен полиции. Он доставлял «проблемы» своим приемным родителям — жителям пригорода Лондона Санбери-он-Темз Рональду и Пенелопе Джонс. Как узнала газета, за две недели до теракта полицейские привели его домой.

Юноша был арестован в портовой зоне города Дувр на побережье Ла-Манша 16 сентября. Его перевели в южный полицейский участок Лондона. Другой подозреваемый был задержан 17 сентября в лондонском районе Хаунслоу. Как сообщили в полиции Лондона, ему 21 год. В доме второго подозреваемого в деревне Стаунвелл близ лондонского аэропорта Хитроу был проведен обыск.

Теракт на станции лондонского метро «Парсонс Грин» произошел утром 15 сентября. В результате взрыва самодельного взрывного устройства пострадали 30 человек, в основном получивших ожоги. Жертв удалось избежать. Британские власти классифицировали инцидент как теракт. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России. — РБК) Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 16 сентября объявила о повышении уровня террористической угрозы до «критического».