Тиллерсон выразил надежду на давление Китая на КНДР

США надеются, что Китай окажет давление на Северную Корею, заявил в интервью американскому каналу CBS госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон отметил, что руководство США и Китая активно консультируется по поводу «опасной» ситуации на Корейском полуострове. «Я думаю, что мы можем работать вместе с Китаем для того, чтобы поменять образ мыслей руководства КНДР», — заявил он.

Ранее сообщалось, что 17 сентября госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил военный вариант решения северокорейской проблемы, в случае, если не окажется возможностей для мирного урегулирования. В то же время он отметил, что целью Вашингтона является создание коалиции «мирного давления» на Пхеньян. В тот же день постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Совет Безопасности ООН «исчерпал все возможности» для мирного решения, и что Вашингтон «с радостью передаст вопрос генералу Мэттису», у которого есть «много военных вариантов» разрешения ситуации.

КНДР провела последние ракетные испытания 15 сентября. Ракета «Хвасон-12» пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. До этого, 3 сентября, Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы. Мощность испытанного заряда эксперты оценили в 250 килотонн в тротиловом эквиваленте. Взрыв спровоцировал подземные толчки магнитудой до 6, отмеченные сейсмостанциями России, Китая, США, Японии и Южной Кореи.



