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Суд Санкт-Петербурга арестовал полицейских по делу о пытках задержанных
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Суд Санкт-Петербурга арестовал полицейских по делу о пытках задержанных
Общество, 01:04
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Суд Санкт-Петербурга арестовал полицейских по делу о пытках задержанных

Двое бывших и трое действующих сотрудников полиции Санкт-Петербурга арестованы по делу о превышении полномочий и избиении задержанных, рассказали в объединенной пресс-службе судов города. Об этом сообщает «Интерфакс».

​Как рассказали агентству, дела в отношении шести подозреваемых поступили в суд. «Пятерым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.

Мера пресечения в отношении шестого фигуранта дела — Кирилла Бородича — будет избрана в понедельник 18 сентября. Своей вины все шестеро не признают.

Пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу 16 сентября сообщала о возбуждении в отношении двух бывших и четверых действующих сотрудников полиции города уголовного дела по п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в апреле сотрудники 70-го отдела полиции по Невскому району Санкт-Петербурга — исполняющий обязанности начальника отдела полиции Михаил Антоненко, оперуполномоченные Сергей Котенко и Кирилл Бородич, а также бывший заместитель начальника уголовного розыска Артем Морозов задержали и избили местного жителя. Он подозревался ими в торговле наркотиками. К нему применяли электрошокер и дубинки, прижигали ноздри сигаретой. Затем названные должностные лица сфальсифицировали уголовное дело в отношении задержанного.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе управления СКР по Санкт-Петербургу Морозов, Котенко, а также оперуполномоченный Александр Ипатов в мае повредили имущество букмекерской конторы и паспорта находившихся там людей. Ими был задержан охранник конторы, которого они доставили в отдел полиции и потребовали у него дать показания о скупке им добытого преступным путем имущества. Спину охранника облили горячей водой, не давая снять одежду, однако не добились от него нужных показаний.

Также подозреваемым по этому делу является бывший оперуполномоченный уголовного розыска 70-го отдела полиции Невского района Андрей Барашков.

Ранее сообщалось, что 15 сентября в Костроме на полицейского, избившего активиста местного штаба Алексея Навального, завели уголовное дело. Инцидент произошел 5 августа, когда «мужчина в штатском» во время пикета ударил одного из активистов штаба — замкоординатора Александра Зыкова. В отношении полицейского возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).


 

Теги: суд , Санкт-Петербург , арест , пытки , Полиция
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