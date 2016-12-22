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В Москве и Химках эвакуировали семь ТЦ из-за звонков о «минировании»
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В Москве и Химках эвакуировали семь ТЦ из-за звонков о «минировании»
Общество, 17 сен, 23:06
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В Москве и Химках эвакуировали семь ТЦ из-за звонков о «минировании»
Из-за звонков об угрозе взрыва в Москве эвакуировали шесть торговых центров, еще один в Химках. Очередная волна звонков о «минировании» затронула около 5 тыс. человек
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

В центре Москвы из-за звонка об угрозе взрыва эвакуировали торговый центр (ТЦ) «Охотный ряд», рассказал источник РБК в ГУ МВД по столице.​ Также, как передает корреспондент РБК, по той же причине эвакуирован ТЦ «Мега» в Химках.

Из ТЦ «Охотный ряд» эвакуировали около 2 тыс. человек, сообщил источник РБК. Эвакуация проведена около 20:56. «На телефон экстренной службы города позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва», — объяснил причину эвакуации собеседник.

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Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в ТЦ «Охотный ряд» сейчас работают кинологи. Они проверяют наличие в здании подозрительных предметов.

«РИА Новости» передает, что эвакуация также проведена в торговых центрах «Хорошо!» на Хорошовском шоссе, «Мега-Теплый Стан», «Океания» на Кутузовском проспекте и «РИО». По информации ТАСС, из-за ложного звонка был эвакуирован и ТЦ «Москворечье» на Каширском шоссе.

В ТЦ «Хорошо!» кинологи подозрительных предметов не обнаружили. В «Меге-Теплый стан, по словам кинологов, угроза также оказалось ложной.

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Фотогалерея

​По предварительным данным «Интерфакса», за воскресный вечер в Москве уже эвакуированы, в общей сложности, около 5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что за субботу 16 сентября звонки о «минировании» затронули около 20 тыс. россиян. Только в Москве были эвакуированы Ярославский вокзал, кинотеатр и ночной клуб. В воскресенье 17 сентября в Сургуте также был эвакуирован из-за ложного сообщения о бомбе ТЦ «Агора», а в Ханты-Мансийске», как передает «Интерфакс» — кинотеатр «Лангал».

Авторы: Лакстыгал Илья, Павел Казарновский.
Теги: эвакуация , «Охотный ряд» , «Мега»
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