Летчики Балтфлота потопили подлодку противника на учениях «Запад-2017»

Экипажи противолодочных вертолетов авиации Балтийского флота уничтожили подводную лодку условного противника в ходе совместных учений России и Белоруссии «Запад-2017». Об этом говорится в заявлении официального представителя флота Романа Мартова, поступившем в РБК.

По его сообщению, подводная лодка условного противника была обнаружена в районе морских путей. Чтобы обнаружить цель, в указанный квадрат моря были направлены вертолеты морской авиации флота Ка-27ПЛ.

«Экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств», — сообщил Мартов. По его словам, летчики обнаружили подлодку, после чего уничтожили ее авиабомбами.

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября. Войска отрабатывают боевое взаимодействие одновременно на шести полигонах на территории обеих стран. Планируется, что участие в них примут около 13 тыс. военнослужащих. 15 сентября стало известно, что учения посетит президент Владимир Путин.