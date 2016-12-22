В Совфеде ответили на сообщения о «российском беспилотнике» в Донбассе

Заявления украинских военных о том, что под Донецком упал российский беспилотник, могут являться провокацией. Об этом RT сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.
«Я не исключаю провокацию, когда чей-то аппарат будет намеренно выдаваться за российский, учитывая ту дезинформацию, которую уже третий год Киев распускает по всему миру о несуществующей российской армии на территории Украины», — сказал Климов.
Командование АТО в Донбассе 17 сентября заявило о падении в Донецкой области беспилотника российского производства «Орлан-10». Как сообщали в украинском штабе, системы ПВО «не успели» сбить беспилотник, поскольку он «упал сам, из-за технического сбоя системы».
Украинские военные подчеркнули, что упавший аппарат «соответствует модели, которую изготавливают в России».