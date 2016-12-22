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Тиллерсон допустил военный вариант урегулирования ситуации с КНДР
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Тиллерсон допустил военный вариант урегулирования ситуации с КНДР
Политика, 18:59
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Тиллерсон допустил военный вариант урегулирования ситуации с КНДР

Власти США намерены добиться мирного урегулирования ситуации с ядерным оружием Северной Кореи, но если этого не удастся, то останется только военный вариант решения проблемы. Как передает The Hill, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью передаче Face The Nation («Лицом к народу») на телеканале CBS.

Стратегия Вашингтона, по его словам, заключается в «кампании мирного давления» на Пхеньян. Она предполагает создание международной коалиции с целью донести до КНДР точку зрения мира по ее ракетно-ядерной программе.

«Стратегия разработана для того, чтобы усадить Северную Корею за стол переговоров и вести с ней конструктивный, продуктивный диалог. Если наши дипломатические усилия не принесут успеха, у нас останется только военный вариант решения проблемы», — заявил госсекретарь. «Скажу предельно ясно, мы ищем мирное разрешение проблемы», — добавил он.

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Постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN в воскресенье заявила, что Совбез ООН исчерпал возможности решить ракетно-ядерную проблему Корейского полуострова. Она выступила за то, чтобы этой проблемой далее занимались в Пентагоне: у министра обороны Мэттиса, по ее словам, есть «много военных вариантов» по этому поводу.

Последнее ракетное испытание КНДР провела 15 сентября, ракета «Хвасон-12» упала в Тихом океане, пролетев над территорией Японии. Запуску предшествовало успешное, как заявили в Пхеньяне, испытание водородной бомбы. Она была испытана 3 сентября. Это стало шестым успешным ядерным испытанием Северной Кореи за всю историю. Эксперты оценили мощность испытанного устройства в 250 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Теги: ядерная программа , КНДР , Рекс Тиллерсон
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