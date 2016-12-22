В Латвии создали рекомендации для госслужащих по распознаванию шпионов

Полиция безопасности Латвии разработала рекомендации для государственных служащих по распознаванию шпионов. Об этом сообщает издание DIENA.

В частности, госслужащим рекомендовали более внимательно относиться к иностранцам, ​ведущим себя слишком приветливо и пытающимся перейти к неформальному стилю общения. Также с настороженностью чиновникам следует относиться к иностранцам, которые задают много вопросов о ситуации в стране, на работе, о личной финансовой ситуации.

В полиции безопасности отметили, что шпионов интересует информация, которая касается национальной безопасности страны. Шпионы могут пытаться узнать не только секретную информацию, но и сведения о повседневной деятельности и должностных лицах учреждений, информацию о взаимодействии с другими государствами, сведения о программах развития, реформах и многом другом.