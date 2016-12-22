В Сургуте эвакуировали торговый центр «Агора». Об этом РБК сообщили в справочной службе ТЦ.

«Звонка о минировании не поступало, это была учебная тревога, сегодня торговый центр работать не будет», — добавил собеседник.

Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города, по меньшей мере в двух торговых центрах Сургута была объявлена эвакуация - это «Агора» и «Сити-Молл». Как сообщал собеседник агентства, это, «скорее всего», связано «с волной «минирований» по всей стране».

Волна анонимных ложных звонов о минировании захлестнула Россию на прошлой неделе. За первые пять дней в целом по стране было эвакуировано около 150 тыс. человек более чем с 480 объектов.

В субботу, 16 сентября, из-за анонимных звонков о «минировании» по всей России было эвакуировано свыше 21 тыс. человек.