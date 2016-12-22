МЧС предупредило о грозе с сильным ветром в Москве
Общество, 16:12
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МЧС предупредило о грозе с сильным ветром в Москве
Вечером в воскресенье, 17 сентября, в Москве и области ожидается гроза с дождем, порывы ветра могут достигать 12–17 м/с, говорится в экстренном предупреждении столичного главка МЧС. В ведомстве предупредили об опасности обрыва линий электропередачи, повале деревьев и рекламных конструкций.
По данным центра «Фобос», температура воздуха вечером опустится до 14 градусов.
Согласно дневному прогнозу Гидрометцентра, в Москве температура составит от 14 до 16 градусов, ожидается дождь.
В пятницу, 15 сентября, в Росгидромете заявили РБК, что на выходных температурный фон будет выше климатической нормы, но не исключили, что местами пройдут дожди. По этим данным, в понедельник воздух может прогреться до 24 градусов.