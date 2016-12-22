В Пекине запретили крупное строительство зимой

В шести городских районах и примыкающих к ним пригородах Пекина запрещено строительство по проектам дорожной и водной инфраструктуры, а также снос зданий в период с 15 ноября этого года по 15 марта 2018 года, сообщило китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на столичную муниципальную комиссию по жилищному строительству и развитию городской и сельской местности. Это сделано для «улучшения качества воздуха» в столице.

В случае если такие работы приостановить нельзя, строители должны получить разрешение у властей города. Комиссия пообещала ужесточить контроль за соблюдением запрета, пригрозив «суровыми наказаниями» за его нарушение.

Пекин разделен на 14 административных районов и два уезда. Центр города образуют районы Сичэн, Дунчэн, Хайдянь, Чоян, Фэнтай и Шинзишань, с ними граничат районы Чанпин, Шуньи, Мэньтоугоу, Фаншань, Дасин и Тунчжоу.

В начале года в целях борьбы с загрязнением окружающей среди мэр города Цай Ци анонсировал планы сократить потребление угля в столице почти на треть, до 7 млн т по итогам года.

В декабре 2016 года в Пекине и еще 23 городах Китая был зафиксирован красный уровень загрязнения воздуха. Власти ввели ограничения на пользование автомобильным транспортом, а также приказали предприятиям сократить выбросы. Министерство по защите окружающей среды Китая сообщило о «крайне загрязненном» воздухе в столице. В частности, 18 декабря уровень загрязнения воздуха китайские власти оценили в 253 пункта по индексу качества воздуха (AQI), что соответствует значению «сильного загрязнения» (отличным состояние воздуха считается при показателях от нуля до 50 пунктов).