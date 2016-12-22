СМИ сообщили о дебоше на борту рейса из Крыма в Москву

Несколько дебоширов устроили конфликт на борту самолета, летевшего из Крыма в Москву. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По данным телеканала, из-за ситуации на борту экипаж был вынужден запросить помощи у полиции. Двух авиадебоширов в аэропорту встретил вызванный наряд полиции.

Аэропорт, где приземлился лайнер, РЕН ТВ не указал. При этом в линейных управлении МВД России в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково в разговоре с РБК опровергли информацию о том, что у них приземлился самолет Симферополь — Москва, на борту которого устроили дебош.

На этой неделе, 15 сентября, стало известно, что Минтранс подготовил предложения по ужесточению наказания для авиадебоширов. По предложению ведомства, штрафы для нарушителей порядка в пассажирских самолетах могут быть подняты в десять раз.