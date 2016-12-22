На Кубани начались российско-египетские учения

В Краснодарском крае начались совместные российско-египетские учения «Защитники дружбы — 2017», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Для участия в них на юг России 6 сентября прибыли 50 египетских десантников.

«В рамках тактических учений подразделения Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск Вооруженных сил Египта будут проводить десантирование, совершать маневр в район выполнения учебно-боевых задач, а также захватывать и удерживать горный перевал на Кубани», — рассказал руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. Российско-египетские учения будут проходить в горной местности с сухим субтропическим климатом, уточнили в Минобороны.

Накануне, как следует из сообщения на сайте Минобороны, египетские десантники уже совершили первые прыжки из российского Ил-76. При этом они использовали российские парашюты Д-10. Кроме того, хозяева ознакомили египтян с российским вооружением и боевой техникой. В частности, им были продемонстрированы возможности боевой экипировки «Ратник».

Тем временем продолжаются российско-белорусские учения «Запад-2017». Они проходят на шести полигонах в обеих странах. По планам, в них должны быть задействованы порядка 13 тыс. военнослужащих. 17 сентября Генштаб подвел итоги первого этапа учений.