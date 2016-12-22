СМИ сообщили об уничтожении путей снабжения террористов в Дейр-эз-Зоре

Армия Башара Асада выбила террористов из района Джафра в городе Дейр-эз-Зор на юго-востоке страны. Таким образом оказались перерезаны пути снабжения группировки исламистов в этом регионе, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник ​в штабе операции по освобождению города.

Информацию об успехе сирийской армии также подтвердило агентство Reuters и государственное агентство Сирии SANA. В ходе операции сирийские войска действовали во взаимодействии с союзными им силами, обеспечив захват района и дальнейшее продвижение к границе.

«Армия и союзные силы выбили террористов ИГ (запрещенная в Росси организация. — РБК) из района Джафра, тем самым отрезан главный путь снабжения в подконтрольные террористам районы Дейр-эз-Зора», — прокомментировал ситуацию источник «РИА Новости». Как пишет SANA, в результате действий армии под полным контролем оказался периметр военного аэродрома в этом районе. Террористы начали массовое бегство.

К настоящему моменту боевики уже отброшены на несколько километров от городской черты. Подразделения сирийской армии уже находятся на берегу Евфрата. Как отмечает Reuter, провинция Дейр-эз-Зор, где разворачивается наступление армии Дамаска, является последним плацдармом ИГ в Сирии.

О прорыве длившейся около трех лет блокады Дейр-эз_зора стало известно 5 сентября. В российском Минобороны эту победу признали самой значимой за этот период.