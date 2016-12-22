Матвиенко призвала запретить «политические танцы вокруг спорта»

Российские спортсмены «обязательно будут участвовать» в Олимпийских играх, а обращение 17 антидопинговых агентств в Международный олимпийский комитет с просьбой отстранить Россию от участия в Олимпиаде 2018 года является «политическими играми», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «Интерфакс». Она подчеркнула, что недопустимо смешивать спорт с политикой.

«Эти политические игры вокруг спорта, вокруг Олимпийских игр недопустимы в мире. И международное сообщество, международные спортивные организации, ООН должны запретить подобные политические танцы вокруг спорта», — заявила Матвиенко. Обратившиеся в МОК организации, добавила она, пытаются «любое событие использовать для нагнетания русофобии».

Председатель Совфеда комментировала обращение, о котором стало известно 14 сентября. Антидопинговые организации 17 стран подчеркнули, что из-за того, что расследование случаев применения допинга российскими спортсмена на зимних играх в Сочи в 2014 году не завершено, они сомневаются в том, что Олимпийские игры 2018 года будут «чистыми». «Когда спортивные лидеры и организации одной страны преднамеренно нарушают правила и крадут [победу] у «чистых» атлетов, они не должны быть допущены к олимпийским соревнованиям», — заключают авторы обращения.

В Олимпийском комитете в комментарии РБК России выразили надежду на то, что в МОКе примут «правильное и взвешенное» решение по этому обращению.

Расследованием сообщений о допинг-нарушениях российских спортсменов во время Игр в Сочи занимается сформированная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) комиссия во главе с канадским юристом Ричардом Маклареном. Комиссия опубликовала два доклада в июле и декабре 2016 года. Члены комиссии пришли к выводу, что во время Олимпиады в Сочи подменялись допинг-пробы российских спортсменов и что к этому было причастно руководство Министерство спорта, включая возглавлявшего его тогда Виталия Мутко.

В министерстве заявили, что государственных программ поддержки допинга в России нет, Москва испытывает «нулевую терпимость» к применению запрещенных препаратов.