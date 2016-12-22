Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии

Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном российским внешнеполитическим ведомством.

Разговор представителей двух стран состоялся накануне, 16 сентября. Как подчеркнули в МИДе, он прошел по инициативе американской стороны. Во время разговора Тиллерсон и Лавров обсудили «задачи антитеррористической борьбы «на земле», реализации решений Международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября и подготовки к очередному раунду политического процесса в Женеве», говорится в заявлении.

​Кроме того, во время общения главы внешнеполитических ведомств затронули ситуацию на юго-востоке Украины. Тиллерсон и Лавров признали необходимость активизации усилия по выполнению минских соглашений.

Предыдущий разговор Тиллерсона и Лаврова состоялся 15 сентября. Он был также посвящен Сирии.

Ранее стало известно, что Пентагон обвинил российскую авиацию в нанесении удара по оппозиционерам из «Сирийских демократических сил» (SDF) в районе Дейр-эз-Зора. В результате авиаудара несколько человек пострадали.