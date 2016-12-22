В аэропорту Парижа эвакуировали пассажиров самолета

Пассажиры самолета British Airways, выполнявшего рейс из Парижа в Лондон, были эвакуированы с самолета в аэропорту Шарль-де-Голль, сообщается в Twitter воздушной гавани. Проводится дополнительная проверка рейса.

Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на представителя аэропорта, самолет готовился ко взлету, когда объявили эвакуацию. Представитель аэропорта добавил, что эвакуация объявлена «по соображениям безопасности», но других деталей не огласил. «Мы разбираемся с этим инцидентом», — заявил он.

Пользователь Twitter Джеймс Андерсон, который должен был лететь этим рейсом, написал, что самолет окружили полицейские и пожарные. «Судя по всему, кто-то заявил об угрозе на этом самолете», — добавил он. Он также разместил фотографии и видео с места событий.

Согласно данным электронного табло аэропорта, рейс BA303 должен был вылететь в 07:25 по местному времени (08:25 мск).