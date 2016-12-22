Два человека погибли при стрельбе на юге Германии

На юге Германии в городе Траунройт произошла стрельба в местном пабе. В результате два человека погибли, еще двое ранены, говорится в сообщении баварской полиции.
По данным правоохранительных органов, стрелявший был 62-летним местным жителем. От его выстрелов погибли двое посетителей паба, мужчины в возрасте 31 года. Еще две женщины в возрасте 50 и 28 лет были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Нападавший был задержан.
Фотографию с места событий опубликовало в своем Twitter издание Mainpost.
Мужчина, открывший стрельбу, ворвался в паб накануне вечером. С собой у него была винтовка. После того, расстреляв посетителей паба, мужчина сбежал. К его поискам полиция привлекла вертолет. В результате поисков нападавший был задержан.
Дома у мужчины полиция произвела обыск, в ходе которого были обнаружены боеприпасы и оружие. Как подчеркнули в правоохранительных органах, причины инцидента пока неизвестны, ведется расследование.
Ранее, 30 июля инцидент со стрельбой произошел в ночном клубе в немецком городе Констанц. В результате погиб один человек. Признать произошедшее терактом немецкая полиция отказалась.