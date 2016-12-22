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Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева попала в аварию
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Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева попала в аварию
Общество, 11:30
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Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева попала в аварию

В Красноярском крае в ДТП попал автомобиль с двукратной олимпийской чемпионкой биатлонисткой Ольгой Медведцевой и еще двумя спортсменками — Ольгой Вилухиной и Светланой Слепцовой. В результате аварии Медведцева попала в реанимацию, сообщает «НГС.Новости» со ссылкой на пресс-службу больницы.

Тренер по биатлону «Физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы» Лариса Курвякова подтвердила РБК, что биатлонистка Ольга Медведцева попала в больницу в результате аварии. «Я слышала об этом, но подробностей рассказать не могу, потому что работаю в детской школе», — сообщила она.

Как пишет «НГС.Новости» со ссылкой на врачей, в больницу биатлонистка поступила с травмой головы. Спортсменке сделали операцию. после чего она была отправлена в реанимацию. «Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Если сегодня все будет хорошо — ее переведут в отделение нейрохирургии», — сообщили медики.

В справочной Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича подтвердили РБК, что к ним вчера поступила пациентка Ольга Валерьевна Медведцева. «Медведцева находится в нейрохирургическом отделении, поступила вчера в 20:46», — сообщили в справочной.

Биатлонистка Ольга Медведцева попала в больницу в результате аварии, подтвердил РБК дежурный сотрудник ГИБДД по Красноярскому краю. «За рулем была женщина 1975 года рождения, в автомобиле находились еще две пассажирки. От машины, ехавшей по встречке, отлетел болт, который попал в височную область водителю машины Audi Q5», — рассказал РБК дежурный. По его словам, авария произошла 16 сентября около 19:00, номера машины и личность водителя, ехавшего по встречке, пока не установлены. «Водителя госпитализировали, по первоначальным данным, у нее действительно были серьезные травмы, пассажирки не пострадали. Причину аварии определили со слов пассажирок, сейчас восстанавливаются данные видеорегистратора автомобиля Audi Q5», — добавил дежурный.

По данным портала «Новости ТВК». в момент аварии вместе с Медведцевой в машине находились биатлонистки Ольга Вилухина (серебряная призерка Олимпийских игр в Сочи) и Светлана Слепцова (олимпийская чемпионка 2010 года). Спортсменки, находившиеся на пассажирских местах, в аварии не пострадали.

Ольга Медведцева родилась в 1975 году в городе Бородино в Красноярском крае. В 2002 году в Солт-Лейк-Сити она выиграла золотую медаль Олимпиады в гонке преследования на 10 км и бронзу — в эстафете 4 на 7,5 км. В 2010 году она получила еще одну золотую медаль на Олимпиаде в Ванкувере.

Теги: ДТП , Красноярский край , спортсмены
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