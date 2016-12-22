Генштаб подвел итоги первого этапа учений «Запад — 2017»

Армии России и Белоруссии завершили первый этап учения «Запад-2017». Его итоги подвел замглавы Генерального штаба России генерал-полковник Сергей Истраков, говорится в сообщении Минобороны.
По словам Истракова, на первом этапе учения были «отработаны вопросы планирования оборонительного боя». «Штабы и войска показали высокий уровень выучки и свою способность выполнить боевую задачу. Между вооруженными силами Союзного государства достигнуто тесное взаимодействие», — заявил он.
Истраков встретился с начальником генерального штаба Белоруссии генерал-майором Олегом Белоконевым, вместе с которым посетил командный пункт танковой армии Западного военного округа. Представители генеральных штабов двух стран заслушали доклад ее командующего о проведении первого этапа «Запад-2017».
Россия и Белоруссия проводят совместные учения «Запад-2017» с 14 по 20 сентября. Войска отрабатывают боевое взаимодействие одновременно на шести полигонах на территории обеих стран. Участие в них должны принять порядка 13 тыс военнослужащих. 15 сентября стало известно, что учения посетит президент Владимир Путин.
Совместные учения двух стран вызвали беспокойство на Западе. В феврале президент Литвы Даля Грибаускайте назвала учения «подготовкой к войне с Западом». Об угрозе учений также заявлял командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.