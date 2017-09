«Мать всех демонстраций» в поддержку Трампа собрала несколько сот человек

В Вашингтоне прошли массовые демонстрации с участием сторонников и противников Трампа. Участники акций вынесли на улицы плакаты с протестом против вмешательства России во внутреннюю политику в США, сообщает Fox News. При этом акция в поддержку Трампа собрала лишь несколько сот человек.

Как пишет Fox News, противники президента требовали от Трампа «предпринять решительные действия» против Владимира Путина в ответ на предполагаемое вмешательство России в выборы в США в 2016 году. С собой у них были плакаты «Мы не с Путиным!» и «Защитите американскую демократию». С ними они пришли к Белому дому. Фотографии с митинга телеканал опубликовал в своем Twitter.

После митинга у Белого дома несколько десятков человек направились к к резиденции российского посла в Вашингтоне. Как пишет Washington Post, демонстранты освистали резиденцию российского посла, выкрикивая при этом по-русски слово «Нет!». О какой-либо реакции охраны при этом не сообщается.

Одним из участников демонстрации, стал бывший военнослужащий морской пехоты США, который, как сообщает издание, ранее служил на Украине. Кроме того, по его словам он принимал участие в протестных акциях в Шарлоттсвилле, где в августе произошли столкновения сторонников и противников Трампа. Ветеран морской пехоты сравнил вспышку насилия в этом американском городе с событиями на Украине. «Это был Шарлоттсвилль, а не Украина. И это не нормально», — подчеркнул он.

Акция сторонников президента США прошла под названием «Мать всех демонстраций» (Mother of All Rallies), по аналогии с самым мощным неядерным зарядом, стоящим на вооружении США — «Матерью всех бомб» (Mother Of All Bombs). Организаторы акции у Белого дома неоднократно обращались к участникам с призывами не допустить насилия и столкновения с политическими противникмаи, как это произошло в Шарлоттсвилле. «Политическое насилие происходит в России, в Иране, в Северной Корее. Его не должно быть здесь», — заявил организатор «Матери всех демонстраций» Томми Ходжес.

По данным полиции, никто из участников акции по итогам мероприятия задержан не был. Число пришедших на митинг людей было оценено наблюдателями в несколько сотен. При этом организаторы акции обещали собрать «миллионы» сторонников президента, пишет издание. В частности, в соцсетях очевидцы отмечали, что прошедшая в тот же день в Вашингтоне акция фанатов рэп-группы Insane Clown Posse собрала большее число участников.