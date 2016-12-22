СМИ узнали о возможной подготовке новых видов терактов в Европе

В будущем джихадисты готовят новые теракты в Европе и в их числе могут быть такие типы атак, как массовое отравление продуктов или организация лесных пожаров. Об этом, как пишет Le Parisien, говорится в поступившем в распоряжение издания отчете Главного управления Национальной полиции Франции.

Согласно данным документа, полиция Франции осведомлена о возможности новых атак исламистов. При этом в документе указываются новые типы атак, которые ранее не фиксировались. Как полагают правоохранительные органы, в списке целей террористов могут быть «крушение поезда, лесные пожары или пищевое отравление».

При этом полиция ссылается на материалы джихадистской пропаганды В них организаторам атак предлагается «обрести доверие неверующих, скрывая свою радикализацию», после чего внезапно произвести теракт.

В связи с возможной угрозой полиция намерена усилить меры безопасности. В частности, усилена будет охрана объектов железнодорожной инфраструктуры, школ, университетов и туристических объектов. Кроме того, для предупреждения терактов с использованием автомобилей, полиция Франции намерена отслеживать угоны машин.

Накануне в Лондоне, на станции метро «Парсонс Грин», произошел теракт, в результате которого пострадали порядка 30 человек. Самодельная бомба взорвалась в одном из последних вагонов поезда. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Британская полиция уже задержала подозреваемого в организации атаки.