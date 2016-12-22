На реке Обь перевернулась лодка с пятью пассажирами

В Томской области на реке Обь перевернулась лодка «Казанка» с пятью людьми на борту. Об этом сообщается на сайте местного управления МЧС.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 16 сентября около острова Тягаловский, который находится в 32 км по течению от города Колпашево. Местные жители успели спасти двух человек. По предварительным данным, трое из пассажиров утонули.



На поиски пропавших людей отправились 24 человека, шесть единиц техники, в том числе были направлены четыре плавсредства.

Как сообщает портал Vtomske со ссылкой на МЧС, об инциденте сообщил местный житель. Поисковая операция не была проведена сразу из-за темноты, дождя и сильного ветра. Одного из пассажиров лодки один из местных жителей вытащил сам из воды, прибыв на своем плавсредстве. Второй человек с перевернувшейся «Казанки» смог доплыть сам, рассказали в ведомстве.