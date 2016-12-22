Армия Сирии отбила у ИГ деревню на подступах к Дейр-эз-Зору

Сирийская армия взяла под контроль деревню Хувейджат Мариия на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.
Как рассказал корреспондент агентства, правительственные войска провели операции против боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Военные атаковали их убежища и места сборов, которые находятся на востоке провинции. Во время операции были уничтожены оборонительные позиции боевиков. Сами террористы были убиты или ранены, говорится в сообщении агентства.
В субботу, 1б сентября, сообщалось, что группа ИГ решила сдаться сирийской армии Дейр-эз-Зоре, передавало агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник. Почему именно они сдались, не уточняется.
В пятницу, 15 сентября, начальник штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин рассказал, что в районе сирийского города Акербат во время подготовки наступления на Дейр-эз-Зор было убиты около 3 тыс. объектов террористов ИГ. По его словам, ВКС России ударами уничтожили три завода по производству «шахид-танков».
В начале сентября российское Министерство обороны заявило о ликвидации «последнего крупного очага сопротивления» террористов ИГ. Оборонное ведомство России отметило, что правительственные войска отбили у боевиков Акербат.