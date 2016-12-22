Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,92 57,57 EUR Нал. 69,24 68,71 USD Бирж. 57,69 +0,19 EUR Бирж. 68,91 +0,37 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2053,81 +0,08% РТС 1123,43 -0,20% Brent 55,48 +0,36% DJIA 22268,34 +0,29% Nasdaq 6448,47 +0,30% FTSE 7215,47 -1,10%
Армия Сирии отбила у ИГ деревню на подступах к Дейр-эз-Зору
Лента новостей
WSJ узнала о стремлении США избежать выхода из соглашения по климату 06:09, Политика На Камчатке вулкан Жупановский выбросил семикилометровый столб пепла 05:44, Общество Пушков ответил Волкеру на его критику российского плана по миротворцам 05:04, Политика На учениях «Запад-2017» задействовали новейшую модификацию танка Т-72Б3 04:41, Политика Умер помогавший создавать ВВС Израиля американский летчик 04:18, Общество Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Киргизии 03:57, Общество Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6 03:15, Общество ДНР запретила ввоз украинского сала 03:12, Общество Над Атлантикой сформировался новый тропический шторм «Мария» 02:58, Общество Поэтесса Юнна Мориц попала в больницу с переломом шейки бедра 02:23, Общество Протестующие после пожара в лагере установили палатки у мэрии Одессы 01:55, Политика После сообщений о вскрытых посылках в Ростовской области начали проверку 01:36, Общество Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей 01:16, Партнерский материал В США автомобиль въехал в толпу после автошоу 01:12, Общество Коалиция США обвинила Россию в авиаударе по сирийским оппозиционерам 01:02, Общество ГИБДД начала проверку видео гонок на Кутузовском проспекте в Москве 00:52, Общество В Одессе возмущенные пожаром в детском лагере попытались штурмовать мэрию 00:13, Общество В Госдепе оценили российский план по миротворцам в Донбассе 00:13, Политика В Екатеринбурге прошел митинг Навального 16 сен, 23:50, Политика Новые звонки о «минировании» затронули более 20 тыс. россиян 16 сен, 23:07, Общество Генпрокурор Украины пообещал не арестовывать Саакашвили за прорыв границы 16 сен, 22:19, Политика «Краснодар» догнал «Зенит» по набранным очкам в чемпионате России 16 сен, 22:18, Спорт В Москве поезд наехал на двух человек 16 сен, 22:00, Общество Избирком аннулировал результаты выборов в подмосковном Видном 16 сен, 21:27, Политика Ночной клуб в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва 16 сен, 21:22, Общество «Манчестер Сити» выиграл три последних матча с общим счетом 15:0 16 сен, 21:19, Спорт Avito ответила на появление объявления о продаже растений из «Зарядья» 16 сен, 20:39, Общество В ДНР заявили об отсутствии наблюдателей в нестабильных районах 16 сен, 20:30, Политика
Армия Сирии отбила у ИГ деревню на подступах к Дейр-эз-Зору
Операция в Сирии, 06:48
0
Армия Сирии отбила у ИГ деревню на подступах к Дейр-эз-Зору

Сирийская армия взяла под контроль деревню Хувейджат Мариия на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Как рассказал корреспондент агентства, правительственные войска провели операции против боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Военные атаковали их убежища и места сборов, которые находятся на востоке провинции. Во время операции были уничтожены оборонительные позиции боевиков. Сами террористы были убиты или ранены, говорится в сообщении агентства.

В субботу, 1б сентября, сообщалось, что группа ИГ решила сдаться сирийской армии Дейр-эз-Зоре, передавало агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник. Почему именно они сдались, не уточняется.

В пятницу, 15 сентября, начальник штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин рассказал, что в районе сирийского города Акербат во время подготовки наступления на Дейр-эз-Зор было убиты около 3 тыс. объектов террористов ИГ. По его словам, ВКС России ударами уничтожили три завода по производству «шахид-танков»​.

В начале сентября российское Министерство обороны заявило о ликвидации «последнего крупного очага сопротивления» террористов ИГ. Оборонное ведомство России отметило, что правительственные войска отбили у боевиков Акербат.​

Теги: Сирия , война в Сирии , Дейр-эз-Зора
Главное
WSJ узнала о стремлении США избежать выхода из соглашения по климату Политика
Материалы по теме
Минобороны направит в Сирию 175 саперов для разминирования Дейр-эз-Зора Политика
Сирийская армия заняла стратегическую высоту на востоке Дейр-эз-Зора Политика
Стратегическая победа: как сирийские силы сняли блокаду с Дейр-эз-Зора Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку