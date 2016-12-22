На реке Обь перевернулась лодка с пятью пассажирами

Армия Сирии отбила у ИГ деревню на подступах к Дейр-эз-Зору

WSJ узнала о стремлении США избежать выхода из соглашения по климату

На Камчатке вулкан Жупановский выбросил семикилометровый столб пепла

Пушков ответил Волкеру на его критику российского плана по миротворцам

На учениях «Запад-2017» задействовали новейшую модификацию танка Т-72Б3

Умер помогавший создавать ВВС Израиля американский летчик

Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Киргизии

Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

ДНР запретила ввоз украинского сала

Над Атлантикой сформировался новый тропический шторм «Мария»

Поэтесса Юнна Мориц попала в больницу с переломом шейки бедра

Протестующие после пожара в лагере установили палатки у мэрии Одессы

После сообщений о вскрытых посылках в Ростовской области начали проверку

Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей

В США автомобиль въехал в толпу после автошоу

Коалиция США обвинила Россию в авиаударе по сирийским оппозиционерам

ГИБДД начала проверку видео гонок на Кутузовском проспекте в Москве

В Одессе возмущенные пожаром в детском лагере попытались штурмовать мэрию

В Госдепе оценили российский план по миротворцам в Донбассе

В Екатеринбурге прошел митинг Навального

Новые звонки о «минировании» затронули более 20 тыс. россиян

Генпрокурор Украины пообещал не арестовывать Саакашвили за прорыв границы

«Краснодар» догнал «Зенит» по набранным очкам в чемпионате России

В Москве поезд наехал на двух человек

Избирком аннулировал результаты выборов в подмосковном Видном

Ночной клуб в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

«Манчестер Сити» выиграл три последних матча с общим счетом 15:0

Avito ответила на появление объявления о продаже растений из «Зарядья»

В ДНР заявили об отсутствии наблюдателей в нестабильных районах