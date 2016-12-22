Пушков ответил Волкеру на его критику российского плана по миротворцам

Сенатор Алексей Пушков посоветовал спецпредставителю Госдепартамента по украинскому урегулированию Курту Волкеру не критиковать «идеи России», а подумать о том, как добиться мира в зоне украинского конфликта. Об этом российский сенатор написал на своей странице в Twitter, комментируя слова представителя американского внешнеполитического ведомства о том, что предложение России по миротворцам в Донбассе может «еще больше разделить Украин».



«Волкеру надо не идеи России критиковать, а думать, как обеспечить мир и убедить Киев выполнять Минск-2», — написал Пушков. Он добавил, что в противном случае, миссия спецпредставителя на Украине «закончится бесславно».

В субботу, 16 сентября, выступая на форуме Ялтинская европейская стратегия в Киеве, Волкер заявил, что российский план по миротворческой миссии в Донбассе «разделит Украину, чем сделают что-то полезное». Однако, он отметил, что миротворцы смогу заменить армию и следить за применением тяжелого вооружения в зоне конфликта и отслеживать ситуацию на границе, что «станет существенным шагом вперед».

По плану Киева, миротворцы ООН должны быть размещены в Донбассе и на российско-украинской границе. С позицией Украины согласились в Государственном департаменте США. В американском внешнеполитическом ведомстве выступили за то, чтобы миротворческая миссия была развернута на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик «вплоть до границы с Россией».

В свою очередь, в Кремле поддерживают идею о миротворцах на Донбассе. Президент России Владимир Путин предложил развернуть миссию на линии разграничения между противоборствующими сторонами конфликта, но с согласованием с ДНР и ЛНР. В понедельник, 11 сентября, сообщалось, что в разговоре с немецким канцлером Германии Ангелой Меркель российский лидер допустил, что миротворческая миссия может быть проведена не только на линии разграничения, где миротворцы будут обеспечивать безопасность наблюдателем ОБСЕ, «но и в других местах».

