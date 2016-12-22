Над Атлантикой сформировался новый тропический шторм «Мария»

В субботу, 16 сентября, в Атлантическом океане сформировался шторм «Мария». Об этом сообщает центр предупреждения ураганов США, передает CNN.



Как отмечается в сообщении, скорость ветра шторма составляет 80 км/ч. «Мария» находится в 998 км к юго-востоку от Малых Антильских островов и движется к Карибам со скоростью 32 км/ч.

По данным телеканала, шторм может достичь островов Барбадос, Сент-Люсия, Мартиника, Гваделупа, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины во вторник, 12 сентября, или в среду, 13 сентября.

Кроме того, ранее в субботу на востоке Атлантического океана сформировался тропический штор «Ли». Он находится в 1 тыс. км к юго-западу от островного государства Кабо-Верде. Скорость ветра шторма составляет 64 км/ч, сообщили в центре предупреждения ураганов США. По его данным, «Ли» не будет усиливаться в течение 48 часов, и его сила спадет к среде,20 сентября, и он не будет представлять угрозы.

В начале сентября один из самых сильных ураганов в Атлантике за последние десять лет «Ирма» обрушился на острова Карибского моря, а затем достиг Майами. Американские власти в связи с ударом стихии приняли решение эвакуировать людей. После шторма центр Майами был почти полностью затоплен. Также из-за урагана более 3 млн человек остались без электроэнергии. Во вторник, 12 сентября, «Ирма» ослабла с уровня тропического циклона до тропической депрессии.