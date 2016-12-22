Поэтесса Юнна Мориц попала в больницу с переломом шейки бедра

Российская поэтесса Юнна Мориц была госпитализирована с переломом шейки бедра в НИИ имени Склифософского. Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook.

Юнна Мориц (Фото: Елена Никитченко / Интерпресс / PhotoXpress)

«Но я прошу всех моих друзей здесь и сейчас быть мысленно со мной, потому что я сломала шейку бедра, испытываю боль и жду операцию в понедельник (18 сентября, — прим. РБК) в клинике Склифосовского» — рассказала поэтесса. В посте она написала стихотворение «Себе».

Юнне Мориц 80 лет. Она родилась 2 июня 1937 года в Киеве. Ее первая книга вышла в 1961 под названием «Мыс Желания». В ней поэтесса описала свои впечатления от поездки по Арктике на ледокольном пароходе «Седов», которую она совершила летом 1956 года. Мориц автор ряда поэтических книг, в том числе «В логове голоса», «Лицо», «Таким образом», «По закону — привет почтальону!». Также она пишет детские стихи. В 1987 году вышла ее книга «Большой секрет для маленькой компании», а в 1997 году «Букет котов». На стихи Мориц были написаны некоторые песни, такие как «Большой секрет для маленькой компании», «Собака бывает кусачей» и «Резиновый ежик».