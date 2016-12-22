Протестующие после пожара в лагере установили палатки у мэрии Одессы

Активисты у здания горсовета в Одессе, возмущенные пожаром в детском лагере, жертвами которого стали трое детей, установили палатки, сообщает местное издание «Думская». Митингующие требуют встречи с мэром города Геннадием Трухановым.
Представители властей попытались убрать палатки, в результате чего завязалась драка, уточняет издание.
Митинг у стен горсовета, как сообщалось ранее, собрал около 200 человек. Среди собравшихся были как родители отдыхавших в лагере детей, так и активисты и представители оппозиционных партий. Собравшиеся дважды пытались штурмом взять здание, полиция применила против них слезоточивый газ.
Пожар в детском лагере «Виктория» под Одессой случился в ночь на 16 сентября. Жертвами пожара стали трое детей. По факту случившегося заведено уголовное дело. Задержанных на данный момент двое — директор лагеря и ответственный за противопожарную безопасность.