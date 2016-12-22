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После сообщений о вскрытых посылках в Ростовской области начали проверку
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После сообщений о вскрытых посылках в Ростовской области начали проверку
Общество, 01:36
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После сообщений о вскрытых посылках в Ростовской области начали проверку

В Ростовской области полиция начала проверку после сообщениях о вскрытых посылках, найденных около трассы Ростов-Азов. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского управления МВД, передает «РИА Новости».

О том, что посылки были найдены на трассе сообщило издание 161.ru со ссылкой на местного жителя «Игоря Р». По его словам, он обнаружил упаковки на обочине около заправки ЛУКОЙЛа утром 14 сентября. Очевидец рассказал, что там раньше могли лежать телефоны и сим-карты. По данным издания Donday, пропавшие товары были куплены в конце июля.

Похожий случай произошел в Ростовской области в конце июля. Местный житель нашел вскрытые посылки во время рыбалки на берегу реки Дон. По его словам, почтовые отправления были из Таиланда и Китая, а во вскрытых упаковках могли быть планшеты, мобильные телефоны, палки для селфи и другие вещи.

Позже в МВД сообщили, что содержимое найденных посылок украл почтальон «Почты России». По данным ведомства, кражу он совершил, когда разгружал почтовые отправления в сортировочном центре. Украденное он хранил в багажнике машины своего знакомого. Полицейские нашли и изъяли вещи. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 158 УК РФ (кража). Сотрудник «Почты России» был уволен из компании и признался в содеянном.
 

Теги: Ростовская область , доследственная проверка , почтовые посылки
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