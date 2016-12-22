В США автомобиль въехал в толпу после автошоу

В американском штате Айдахо в городе Бойсе в результате наезда машины Porsche на толпу после автомобильного шоу пострадали 11 человек. Об этом сообщает издание CBC News.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел после шоу Cars and Coffee. Как рассказали в полиции, по предварительной информации, водитель одной из машин, выезжая с места проведения мероприятии, слишком быстро набрал скорость и не справился с управлением. В результате он въехал в пешеходов, которые шли по тротуару.
После ДТП шестерых человек увезли на машинах скорой помощи, пять других — приехали в больницу на своих автомобилях. Как рассказали в полиции местному изданию Idaho Statesman, у пострадавших серьезные ранения, но не критические.
По факту произошедшего полиция начала расследование. В американских правоохранительных органах заявили, что водитель Porsche сотрудничает с полицией.