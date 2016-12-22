ГИБДД начала проверку видео гонок на Кутузовском проспекте в Москве
Общество, 00:52
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ГИБДД начала проверку видео гонок на Кутузовском проспекте в Москве
Госавтоинспекция изучает видео, на котором, по сообщениям СМИ, запечатлены гонки на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, передает «РИА Новости».
Как рассказал собеседник агентства, видеозапись изучают сотрудники ведомства.
https://www.instagram.com/p/BZGtP_VFArG/?taken-by=majorka_777_
В субботу, 16 августа, телеканал РЕН ТВ опубликовал запись со страницы пользователя Instagram majorka_777_. По данным телеканала, оно было снято на Кутузовском проспекте. На видео видно, как водитель едет по улице, обгоняя едущие впереди машины. Затем автомобиль пересекает сплошную линию, и едет между разделительными полосами. После этого, водитель разворачивает машину через две сплошные и двигается в обратном направлении, продолжая обгонять автомобили.
По данным Life.ru, видео было снято из салона Toyota Camry.