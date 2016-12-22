Генпрокурор Украины пообещал не арестовывать Саакашвили за прорыв границы

Бывший губернатор Одесской области не будет арестован из-за прорыва границы Украины. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает «Украинская правда».

​«Я, как генеральный прокурор, заявляю — Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока имеет вид на жительство или иной документ, который он подал», — заявил Луценко на конференции YES, которая проходит в Киеве.

Луценко добавил, что те, кто помогал Саакашвили пересечь границу, «будут иметь проблемы с уголовным делом, но не будут арестованы». По его словам, «те, кто бил украинских пограничников», будут «иметь дело с уголовным делом и будут арестованы». Он подчеркнул, что они «должны сидеть 7 лет», «чтобы все политики запомнили», что «можно и нужно митинговать, но при этом нельзя бить солдат и офицеров, которые защищают границу».

Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прорвал оцепление на границе с Польшей и пересек территорию Украины 10 сентября. В результате 13 пограничников получили травмы. После прорыва Саакашвили отправился во Львов.

Действия Саакашвили украинская полиция квалифицировала по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти), ч. 4 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка).