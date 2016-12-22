Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,91 57,60 EUR Нал. 69,24 68,71 USD Бирж. 57,69 +0,19 EUR Бирж. 68,91 +0,37 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2053,81 +0,08% РТС 1123,43 -0,20% Brent 55,48 +0,36% DJIA 22268,34 +0,29% Nasdaq 6448,47 +0,30% FTSE 7215,47 -1,10%
Генпрокурор Украины пообещал не арестовывать Саакашвили за прорыв границы
Лента новостей
СМИ сообщили о наезде поезда на группу людей на юге Москвы 22:00, Общество Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей 21:54, Партнерский материал Избирком аннулировал результаты выборов в подмосковном Видном 21:27, Политика Ночной клуб в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва 21:22, Общество «Манчестер Сити» выиграл три последних матча с общим счетом 15:0 21:19, Спорт Avito ответила на появление объявления о продаже растений из «Зарядья» 20:39, Общество В ДНР заявили об отсутствии наблюдателей в нестабильных районах 20:30, Политика Новичок «Барселоны» забил первый гол в чемпионате Испании 20:18, Спорт Президент МАКСа заявил о предупреждении пилота из США об опасности полета 19:43, Общество Сергей Шишкин: «Рабочая атмосфера в команде решает проблемы без надрыва» 19:32, Партнерский материал В связанном с экс-женой Сечина санатории под Москвой произошла стрельба 19:25, Общество В ДНР заявили о необходимости согласовать с властями состав миротворцев 19:15, Политика Греф анонсировал «гигантский сдвиг» в экономике благодаря блокчейну 19:06, Экономика ЦСКА впервые за два года обыграл «Ростов» 18:31, Спорт СМИ узнали о планах Саакашвили добиться права выступить в Верховной раде 18:26, Политика Михалков прокомментировал сообщения о его голосовании «за «Матильду» 18:15, Общество Иран сообщил о создании «отца всех бомб» 17:47, Технологии и медиа Иван Бородин: «Несмотря на кризис, рынок фитнеса в России растет» 17:35, Партнерский материал Экс-глава Эквадора опроверг установку камеры в кабинете Ленина 17:10, Политика Посетителей шести ТРЦ в Тюмени эвакуировали из-за сообщений о минировании 17:04, Общество Число беженцев-рохинджа превысило 400 тыс. человек 16:46, Общество Семьям пострадавших и погибших при пожаре в лагере выплатят компенсации 16:38, Общество Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Ростов». Онлайн 16:30, Спорт СМИ сообщили об эвакуации торговых центров в Казани из-за угрозы взрыва 16:15, Общество Истребитель Минобороны разбился в Воронежской области 15:43, Общество Собянин уволил главу управы Восточного Измайлова по его инициативе 15:31, Политика В Крыму установили две мобильные электростанции 15:31, Технологии и медиа Как быстро влиться в рабочий коллектив 15:30, Партнерский материал
Генпрокурор Украины пообещал не арестовывать Саакашвили за прорыв границы
Политика, 22:19
0
Генпрокурор Украины пообещал не арестовывать Саакашвили за прорыв границы

Бывший губернатор Одесской области не будет арестован из-за прорыва границы Украины. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает «Украинская правда».

​«Я, как генеральный прокурор, заявляю — Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока имеет вид на жительство или иной документ, который он подал», — заявил Луценко на конференции YES, которая проходит в Киеве.

Луценко добавил, что те, кто помогал Саакашвили пересечь границу, «будут иметь проблемы с уголовным делом, но не будут арестованы». По его словам, «те, кто бил украинских пограничников», будут «иметь дело с уголовным делом и будут арестованы». Он подчеркнул, что они «должны сидеть 7 лет», «чтобы все политики запомнили», что «можно и нужно митинговать, но при этом нельзя бить солдат и офицеров, которые защищают границу».

Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прорвал оцепление на границе с Польшей и пересек территорию Украины 10 сентября. В результате 13 пограничников получили травмы. После прорыва Саакашвили отправился во Львов.

Действия Саакашвили украинская полиция квалифицировала по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти), ч. 4 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка).

Теги: Юрий Луценко , Михаил Саакашвили
Главное
Греф анонсировал «гигантский сдвиг» в экономике благодаря блокчейну Экономика
Материалы по теме
СМИ узнали о планах Саакашвили добиться права выступить в Верховной раде Политика
Мэр Днепра отменил запрет на цирк с животными на время визита Саакашвили Политика
На Украине кортеж Саакашвили остановили за пресечение сплошной полосы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку