Ночной клуб в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Ночной клуб Red в Москве эвакуировали после сообщения о взрыве. Об этом сообщила РБК pr-менеджер клуба Карина Фазуллина.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва. Все проверили, никаких опасностей нет. Всех запускают обратно», — сказала Фазуллина.

Ночной клуб Red находится по адресу Болотная набережная, д.9, стр.1. Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, из здания по этому адресу было эвакуировано около 600 человек.

В субботу, 16 сентября, анонимные звонки о готовящихся взрывах поступали в торговые центры и гостиницы Тюмени и Казани. Так в Казани было эвакуировано 9 объектов.