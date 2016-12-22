Ночной клуб в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Общество, 21:09
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Ночной клуб в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Ночной клуб Red в Москве эвакуировали после сообщения о взрыве. Об этом сообщила РБК pr-менеджер клуба Карина Фазуллина.
«Поступило сообщение об угрозе взрыва. Все проверили, никаких опасностей нет. Всех запускают обратно», — сказала Фазуллина.
Ночной клуб Red находится по адресу Болотная набережная, д.9, стр.1. Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, из здания по этому адресу было эвакуировано около 600 человек.
В субботу, 16 сентября, анонимные звонки о готовящихся взрывах поступали в торговые центры и гостиницы Тюмени и Казани. Так в Казани было эвакуировано 9 объектов.