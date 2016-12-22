СМИ узнали о планах Саакашвили добиться права выступить в Верховной раде

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили будет добиваться права выступить в Верховной раде Украины. Об этом изданию «Страна.ua» сообщил источник в окружении политика.

По словам собеседника, Саакашвили намерен 19 сентября провести ​масштабный митинг около Верховной рады, чтобы получить право выступить там.

«Дальше будем смотреть по развитию ситуации. Настроение решительное», — сказал источник.

Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, 10 сентября прорвал оцепление пограничников и полиции на границе с Польшей и пересек территорию Украины. В результате 13 пограничников получили травмы. После прорыва Саакашвили отправился во Львов.

Действия Саакашвили украинская полиция квалифицировала по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти), ч. 4 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка).

В ходе выступления в Черновцах 13 сентября Саакашвили заявил, что намерен посетить Киев. По его словам, в столице Украины он намерен оказаться 19 сентября.